Niederbipp: Mysteriöses Schild im Wald sorgt für Verwirrung

Die bemalten Schilder tauchen bereits seit 2014 in Wäldern in der Region Basel auf.

Eine Frau aus Niederbipp entdeckte in einem Waldstück ein bemaltes Schild an einem Baum.

R.T.* war wie immer mit ihrem Hund spazieren, als ihr das Schild an einem Baum auffiel. «Im ersten Moment dachte ich, es sei ein Zeichen, dass man dort nicht mit dem Hund durchlaufen darf», sagt sie zu 20 Minuten. «Es hing direkt auf Augenhöhe.» Als T. jedoch näher an den bereits abgestorbenen Baumstamm tritt, erkannte sie ein weisses Schild mit einer schwarz-roten, abstrakt anmutenden Malerei. «Wer hängt denn so etwas in den Längwald?», fragte sie sich.