Spekulation – Mysteriöses «Z» auf russischen Militärfahrzeugen gibt weiter Rätsel auf

Bereits mehrere Tage vor dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine wurden Bilder von russischem Kriegsgerät an der Grenze zum Nachbarland publik, die ein aufgemaltes «Z» auf Panzern und Lastwagen zeigten. Bereits zu diesem Zeitpunkt merkten Experten an, dass die Symbole wohl russischen Flieger- und Raketentruppen als Hinweise dienen sollte, damit diese nicht unter den Beschuss der eigenen Truppen fallen. Der Kriegsgegner Ukraine setzt in vielen Fällen nämlich dasselbe Material ein.