Mystery-Boxen wie Heat versprechen viel Luxus für wenig Geld

Für rund 375 Franken Luxus-Kleidungsstücke und Accessoires von Marken wie Off-White und Balenciaga im Wert von bis zu 625 Franken ergattern, klingt verlockend. Mit diesem Konzept erobern Start-ups wie Heat gerade die Herzen der Gen-Z.

Hinter Heat stecken Joe Wilkinson und Mario Maher, beide Mitte zwanzig und grosse Mode-Enthusiasten. Vor drei Jahren gründeten die zwei das Unternehmen Heat und konnten sich nun sogar eine Investition über fünf Millionen Dollar vom Luxus-Konglomerat LVMH sichern, zu dem Marken wie Louis Vuitton, Dior und Fendi gehören.

Das Prinzip von Mystery-Boxen, also Schachteln mit einem Überraschungsinhalt, ist nicht wirklich neu. Gerade in der Streetwear-Szene setzt sich das Modell schon seit einigen Jahren durch. Nebst Firmen wie Heat bieten auch Unternehmen wie Scarce und Hybe Mystery-Boxen an. Der Grundsatz beim Businessmodell ist dabei derselbe: mehr Hype-Pieces für weniger Geld.

Das steckt in einer Box

Bei Heat gibt es zwei Arten von Boxen: die für 300 Pfund (ca. Fr. 375.–) mit einem Inhalt im Wert von mindestens 500 Pfund (ca. Fr. 635.–) und eine Box für 500 Pfund mit einem Inhalt von mindestens 850 Pfund (ca. Fr. 1063.–). Was sich in einer Heat-Box verstecken könnte, teasert die Firma schon auf ihrem Instagram an. In einer Box könnten ein Balenciaga-Shirt, eine Off-White-Maske und -Baseballcap, sowie eine Palm Angels-Trainerhose im Gesamtwert von 965 Pfund sein:

Auch auf Youtube und Tiktok gibt es zahlreiche Videos, in denen Userinnen und User in einem Unboxing zeigen, was sie mit der Box ergattern konnten:

Auf der Website kannst du deine Grösse angeben sowie Farb- und Designer-Präferenzen. Gefällt dir ein Stück nicht, kannst du zwar nicht einzelne Pieces, aber die gesamte Box innerhalb von 14 Tagen zurückschicken. Das Businessmodell richtet sich dabei vor allem an die Gen-Z, wie Gründer Joe Wilkinson zu «Forbes» sagt: «Unser Publikum besteht überwiegend aus der Generation Z, ebenso wie das Team, das Heat entwickelt hat.»

Wieso die Luxusbrands mitmachen

Dass grosse Marken wie Givenchy und Balenciaga bei diesem Verkaufsmodell dabei sind, ist nicht ganz uneigennützig. Aufgrund von Ladenschliessungen während der Pandemie blieben viele Labels auf ihren Waren sitzen. Doch schon vor Covid kämpfte die Modebranche, nicht nur in der High Fashion, mit Kleiderverschleiss. Start-ups wie Heat bieten diesen Labels so die Möglichkeit, Produkte, die nicht mehr als aktuell gelten, abzusetzen.

Wie Heat-Gründer Joe Wilkinson zur « Financial Times » sagt, gibt es für die Labels noch einen weiteren Anreiz, über Heat Boxen zu verkaufen: «Die Marken wollen nicht, dass die Stücke in einem Outlet landen, denn das entwertet das Produkt für die kommenden Saisons.»

Spieltrieb wecken

Mystery-Boxen sind Teil eines grösseren Phänomens in der Shoppingbranche: die Gamification. Das bedeutet, dass Elemente, die typischerweise in Spielen zu finden sind, in nicht spielerische Situationen übernommen werden. Also zum Beispiel aus dem Einkaufen mit dem Element der Überraschung eine Art spielerisches Erlebnis zu machen.

Mystery-Box-Anbieter Hybe treibt dieses Konzept auf die Spitze: Auf deren Website gibt es Shopping-Games, bei denen Userinnen und User gegen Einsatz von mindestens 10 Cent die Chance haben, dabei Sachpreise zu gewinnen: Nebst Stiftehaltern und Spielzeug locken auch Kleidungsstücke von Labels wie Supreme.

Bei Hybe gibt es gegen den Einsatz von ein paar Cents oder Dollar Preise zu gewinnen. Screenshot/Hybe.com

Wie beliebt die Shopping-Games sind, darüber gibt es von Hybe keine Zahlen. Doch zumindest die Idee der Mystery-Boxen scheint zu funktionieren: Seit der Gründung von Hybe im Jahr 2019 hat die Firma schon mehr als sechs Millionen Boxen vermarktet. Auch bei Heat läuft das Geschäft: Innerhalb eines Jahres verkauften sie nach eigenen Angaben rund 16’000 Boxen – und die Schachteln sind oftmals innert zehn Minuten vergriffen.

