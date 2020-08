vor 7min

Tragödie von Uitikon ZH N.H. (30) tötet ihre zwei Mädchen (4) und sich selbst

Anfang August fand die Polizei in Uitikon ZH drei Leichen am Waldrand: Die Deutsche N.H.* (30) hatte sich und ihre 4-jährigen Kinder C.* und C.* getötet. Die junge Frau wohnte mit ihrer Familie unweit der Schweizer Grenze am Bodensee.

von Céline Krapf

Auf ihren Fotos zeigt sich N.H.* (30) stolz mit ihren zwei Mädchen (4) im Arm – das Bild einer glücklichen, jungen Familie. Doch es kam alles anders: Am 9. August fand die Polizei die Deutsche N.H. und ihre Kinder C.* und C.* tot in einem abgestellten Auto am Waldrand in Uitikon ZH.

Die junge Frau wohnte mit ihrer Familie in Deutschland, unweit der Schweizer Grenze am Bodensee. Sie leitete ein Kundencenter, mit dem Vater der Kinder war sie seit Jahren liiert. Nächsten Monat wären die Zwillinge fünf Jahre alt geworden. Was zur Tat führte, ist bislang unklar. Laut Blick.ch hatte N.H. seit längerem Probleme und befand sich in psychiatrischer Behandlung. Sie sei nur für das Wochenende bei ihrer Familie zu Besuch gewesen, als die Tragödie geschah.

Einen Tag nach ihrem Geburtstag brannte es

An ihrem Wohnort ist klar: Die Psychiatrie habe versagt, da sie die Gefahr nicht richtig eingeschätzt habe. So lässt ein Vorfall im Juni aufhorchen: Einen Tag nach dem Geburtstag der Mutter brannte es im Kinderzimmer der kleinen Zwillinge. Ursache sei eine Kerze gewesen, schreibt die Feuerwehr. Die Familie hätte «Glück im Unglück» gehabt – oder war es ein erstes Anzeichen auf für die tödliche Tragödie im August? Eine Untersuchung wegen fahrlässiger Brandstiftung ist hängig.

Weshalb sich N.H. und ihre Mädchen im Ort Uitikon das Leben nahm, ist nicht bekannt. Es sei davon auszugehen, dass die Mutter im Laufe des Sonntags zusammen mit ihren Kindern in die Schweiz einreiste, teilte die Kantonspolizei mit.

«Es geschehen Dinge, die wir nicht begreifen können», schreiben Ihre Angehörigen in der Traueranzeige, die 20 Minuten vorliegt. In einer Beisetzung im engsten Familienkreis nahmen sie von N.H. und den Zwillingen Abschied.

*Die Namen sind der Redaktion bekannt