Harte Massnahmen – Nach 10 Tagen Lockdown – so steht es um unser Nachbarland Österreich

1 / 5 Seit dem 22. November gilt in Österreich ein harter Lockdown. AFP/Hans Punz Die Regierung rund um Kanzler Alexander Schallenberg (links) fuhr während der vierten Welle die harte Schiene. imago images/photonews.at Auch die Einreise nach Österreich ist schwieriger geworden. Matthias Balk/dpa

Darum gehts Die harten Massnahmen mit Lockdown und Ausgangsbeschränkungen schienen Wirkung zu zeigen.

Mittlerweile steigen die Infektionszahlen aber wieder ein wenig an.

Die Auswirkungen des Lockdowns auf die Spitäler wird sich erst in ein paar Tagen zeigen.

Noch am Dienstag gab es in Österreich verhaltenes Aufatmen: Die harten Massnahmen mit Lockdown und Ausgangsbeschränkungen schienen Wirkung zu zeigen, die Anzahl der registrierten Neuinfektionen ging auf 8186 zurück. In der Vorwoche waren es im Schnitt täglich über 14'000 gewesen, am Mittwoch vergangener Woche sogar 15'365.

Doch nach zwei Tagen mit deutlich tieferen Zahlen schnellten die Fälle am Mittwoch wieder auf 10'367 hoch, es wurden 61 Todesfälle registriert. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein warnt auch, dass sich die Kapazitätslage in den Spitälern in der Republik weiter zuspitzen dürfte. Am Mittwoch wurden in Österreich 2727 Patientinnen und Patienten in Spitälern behandelt, 649 Menschen liegen auf Intensivstationen. Vielerorts müssen Triagen entscheiden, wer wie behandelt wird.

Auf dieser Grafik ist zu sehen, wie seit den harten Massnahmen die Fallzahlen wieder sinken. OWID

Noch keine gewünschte Wirkung auf Spitaleinlieferungen

Eine Grafik von ourworldindata zeigt, wie die harten Massnahmen in Österreich Wirkung auf die Fallzahlen haben. Kurz nach Inkrafttreten des Lockdowns am 22. November sank die Zahl der Neuansteckungen sichtlich. Hier spielen jedoch auch noch der Faktor der 2G-Pflicht und der Lockdown für Ungeimpfte vom 15. November eine grosse Rolle.

Doch schaut man sich die Situation in den österreichischen Spitälern an, ist noch keine Besserung in Sicht, sie ist gar dramatisch. Der Lockdown hat noch nicht den gleichen Effekt in Bezug auf Spitaleinweisungen, wie er es auf die Fallzahlen hat. Jedoch hat man von früheren Lockdowns gesehen, dass diese immer zuerst Auswirkungen auf die Ansteckungen haben und erst dann auf die Hospitalisationen. Die österreichische Virologin Dorothee von Laer sagte gegenüber dem SRF: «Der Bremsweg bei einem Lockdown ist lang. Erst sinken die Inzidenzen, dann die Zahl der Intensivpatientinnen und -patienten.»

Die dramatische Situation in den Spitälern ist unter anderem auf die tiefe Impfquote zurückzuführen. Das österreichische Gesundheitsministerium hat vor einer Woche einen Bericht veröffentlicht, dem zu entnehmen ist, dass drei Viertel der Intensivpatienten und -patientinnen unvollständig oder gar nicht geimpft ist.

Ab Februar kommt in Österreich die Impfpflicht

Die österreichische Regierung um Kanzler Alexander Schallenberg hat beschlossen, dass sie eine Impfpflicht einführen will, um die Erst-Impfungen zu steigern. Diese tritt ab dem ersten Februar 2022 in Kraft. Genauere Details möchte die Regierung im Verlauf der nächsten Woche kundtun. Die Aufhebung des Lockdowns ist auf den 12. Dezember geplant. Stimmen aus der Wirtschaft fordern aber schon eine frühere Öffnung des Handels.

In Österreich gibt es ein Covid-Prognosekonsortium. Dieses besteht aus Experten und Expertinnen verschiedener Universitäten. Und dieses Konsortium war nach der Beurteilung der Lage am Mittwoch ein wenig optimistisch, dass sich der aktuelle Lockdown in den nächsten Wochen positiv auf die Fallzahlen und das Geschehen in den Spitälern auswirkt.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143