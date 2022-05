Montagny-Les-Monts (FR): Nach 100 Lärmklagen – Polizei löst illegale Rave mit Grossaufgebot auf

Etwa zweihundert Personen hatten sich am Donnerstag in Montagny-les-Monts zu einer illegalen Rave-Party versammelt.

Etwa zweihundert Personen – Schweizer, aber auch Franzosen, Spanier und Esten – hatten sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden im Wald «Chanea» in Montagny-les-Monts im Kanton Freiburg zu einer illegalen Rave-Party versammelt. Mehrere Anwohner und Anlieger meldeten sich daraufhin beim Einsatz- und Alarmzentrum und klagten über Lärmbelästigung. Der Oberamtmann des Broyebezirks wurde informiert und ordnete die Beendigung der nicht genehmigten Veranstaltung an.