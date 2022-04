Zentralschweizer Frühlingsmesse: Nach 1083 Tagen Pause startet am Freitag die Luga

Am Freitag beginnt in Luzern die Zentralschweizer Frühlingsmesse Luga.

Am Freitag beginnt in Luzern die Luga.

Das Programm der diesjährigen Messe sei ein Mix aus Neuheiten und Bewährtem. So finden heuer die drei Sonderschauen statt: So etwa die Ausstellung «Zum Glück Schreiner», in der der Schreinerberuf und der Werkstoff Holz in verschiedensten Facetten thematisiert werden. Bei der Sonderschau «Treffpunkt Jagd» können Besucherinnen und Besucher in den Jagdalltag eintauchen und bei «Huhn und Ei» gibts Diverses über Hühnerhaltung und Eier zu erfahren.