Wegen Shelby Lynn: Sophia Thomalla tritt aus der CDU aus

1 / 6 Sophia Thomalla kehrt ihrem politischen Engagement in der CDU den Rücken. IMAGO/Buzzi Grund für ihren Parteiaustritt ist ein Auftritt der Irin Shelby Lynn an einem Event der CDU. Instagram/shelbys69666 Im Mai hatte Lynn nach einem Konzert in Vilnius den Rammstein-Skandal rund um Frontmann Till Lindemann (60) ins Rollen gebracht. Twitter/ShelbyLynn

Darum gehts Sophia Thomalla verlässt die CDU.

Das teilt die 34-Jährige auf Instagram mit.

Grund für ihren Austritt sei, dass Shelby Lynn an einem Event der Partei zum Thema «Gewalt gegen Frauen» auftrat.

Nachdem die Unionsfraktion im Bundestag Shelby Lynn zu Gast hatte, erklärte Moderatorin Sophia Thomalla (34) ihren Austritt aus der CDU. «Den immer grösser werdenden Realitätsverlust mancher Politiker möchte ich nicht weiter mittragen», schrieb sie in einem Statement auf Instagram. Die Irin Shelby Lynn hatte im Mai nach einem Konzert in Vilnius den Rammstein-Skandal rund um Frontmann Till Lindemann (60) ins Rollen gebracht. Thomalla hatte sich von Anfang für Lindemann eingesetzt, mit dem sie von 2011 bis 2015 zusammen war.

Shelby Lynn sprach beim «Ladies Circle»

Die Unionsfraktion im Bundestag hatte am Mittwochabend (11. Oktober) den frauenpolitischen Abend «Ladies Circle» zum Thema «Gewalt gegen Frauen - Das Schweigen brechen» organisiert. Dabei interviewte Dorothee Bär (45, CSU), stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Shelby Lynn. Die junge Frau unterstrich, dass sie «zehn Mal wieder» tun würde, was sie getan hat. Julia Klöckner (50, CDU), wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, sprach über die kontrovers diskutierte Forderung nach einem Verbot von Rammstein-Konzerten. Sie betonte, dass in einem Rechtsstaat Auftritte nicht einfach verboten werden, solange juristisch nichts erwiesen sei.

Dieser Abend hat das bekennende CDU-Mitglied und Rammstein-Supporterin Thomalla offenbar so sehr auf die Palme gebracht, dass sie einen Entschluss fasste: «Auf diesem Wege teile ich euch mit, dass ich nach zwölf Jahren aus der CDU austrete», schrieb sie in ihrer Instagram-Story am Donnerstagvormittag. Zuvor hatte sich die «Are You The One?»-Moderatorin häufiger in Interviews für die Union stark gemacht und auch im Wahlkampf engagiert, etwa 2017 für die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (60) und 2021 für den damaligen Kanzlerkandidaten Armin Laschet (62). Nun veröffentlichte sie ein zweiseitiges Statement, in dem sie ihren Schritt begründete. Shelby Lynn eine Bühne zu geben, spiegele «genau die realitätsferne Politik wider, die so viele Bürger seit Monaten zurecht kritisieren».

Folgst du Sophia Thomalla auf Instagram? Ja, ich finde sie eine spannende Persönlichkeit. Nein, sie interessiert mich nicht. Ich habe keinen Account auf Instagram.

Sophia Thomalla findet, MeToo sei aus dem Ruder gelaufen

Julia Klöckner äusserte sich gegenüber der «Bild» zu Thomallas Entscheidung. «Gewalt gegen Frauen ist ein riesengrosses Problem. Der Kampf dagegen nimmt in der gesellschaftlichen Debatte leider nach wie vor zu wenig Raum ein. Unser Anliegen war und ist es, betroffenen Frauen eine Stimme zu geben und Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen», so das Statement. Sophia sei laut der Sprecherin der Unionsfraktion herzlich dazu eingeladen, sich für einen besseren Schutz von Frauen einzusetzen, falls sie das denn wolle.

Diesen Kommentar liess die Moderatorin nicht auf sich sitzen. Wiederum meldete sie sich am Freitagmorgen auf Instagram zu Wort und kritisierte an der Antwort der CDU, dass sie ihrer Kritik in keinster Weise Rechnung tragen würde. «Am 16. September kontaktierte ich Frau Klöckner zu dem Thema bereits, kündigte ihr meinen Austritt an und erhielt keine Antwort. Jetzt, wo der Druck gross wird, reagiert sie», so die Deutsche. Eine Zweitmeinung sei laut Thomalla in der Partei nicht erlaubt. «Hinterfrage ich die meiner Meinung nach völlig aus dem Ruder gelaufene MeToo Debatten, bin ich Antifeminist oder misogyn», kritisiert sie die «Arroganz von oben».

Der Fall Shelby Lynn

Shelby Lynn hatte mit ihren Schilderungen nach einem Konzert in Vilnius dafür gesorgt, dass sich weitere Frauen in den sozialen Medien und der Presse äusserten. Der Vorwurf lautete unter anderem, dass Till Lindemann bei Konzerten junge Frauen für Sex rekrutieren liess. Der Sänger hatte alle Anschuldigungen zurückgewiesen. Ende August waren Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft gegen ihn eingestellt worden. Das ging aus einer Presseerklärung von Lindemanns Anwälten hervor. Diese Entscheidung wurde «mangels hinreichenden Tatverdachts» getroffen, hiess es.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.