13-jähriges Auto geht in Flammen auf

Auf einem Vorplatz in Mörschwil SG ist das Auto eines 74-jährigen Mannes am Montag in Brand geraten. Das Auto erlitt Totalschaden. Der Autofahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig parkieren und verlassen.

von Michel Eggimann

Weite SG, 27.07.2020: Am Montagmorgen, kurz vor 7 Uhr, ist das Auto eines 41-jährigen Mannes beim Abbiegen von der Hauptstrasse in Weite auf ein Firmengelände gegen einen entgegenkommenden Roller geprallt. Der 28-jährige Rollerfahrer stürzte und wurde mehrere Meter weggeschleudert und schwer verletzt. Kapo SG

Ein 74-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto am Montag, kurz vor 16.30 Uhr, auf der Autobahn von Arbon Richtung St. Gallen. Er bemerkte einen Leistungsverlust und eine Rauchbildung aus dem Fahrzeug. Der Mann verliess die Autobahn in Richtung Mörschwil und rollte auf den Vorplatz der ehemaligen Molkerei an der St. Gallerstrasse.