Starker Siebatcheu – YB verabschiedet sich mit Gala-Auftritt in die Winterpause

Siebatcheu zerlegt Lugano YB verabschiedet sich mit einem Kantersieg gegen Lugano in die Winterpause. Jordan Siebatcheu war der überragende Spieler mit einem Viererpack. Alle Tore und Highlights im Video.

14 Pflichtspiele in Folge kassierten die Berner Young Boys mindestens einen Gegentreffer. Nun sollte für einmal die weisse Weste am Ende zu Buche stehen. Ausgerechnet gegen Cup-Schreck Lugano sollte Jung-Goalie Leandro Zbinden also den Kasten rein halten und die drei Punkte nach Bern bringen.

Von Beginn war klar, gegen die Luganesi brauchte es einen Auftritt mit viel Effizienz, kassierten die Tessiner in dieser Saison im Stadion Cornaredo doch erst sieben Gegentreffer. Mit viel Feuer starteten die Gastgeber ins Spiel. Bereits nach zwei Minuten hatten die Tessiner durch Aboubakar eine Doppelchance, doch der Treffer gelang nicht. Auf der Gegenseitenseite brachte Siebatcheu seine Farben mit der ersten gefährlichen Aktion in Führung. Lugano spielte allerdings munter weiter, doch Zbinden wurde nur selten geprüft. In der 21. Spielminute war Jordan Siebatcheu ein zweites Mal erfolgreich. Er köpfte die Kugel ins Netz.

Zbinden hält die Null

Das war es aber noch nicht vor dem Pausentee. Mohamed Camara stieg nach einem Eckball am höchsten und köpfte den Ball ins Netz zum 3:0-Pausenstand. Wer eine Antwort von Lugano nach dem Pausentee erwartete, wurde enttäuscht – im Gegenteil. Nur Sekunden nach Wiederanpfiff kam Elia im Strafraum zu Fall. Die Pfeife des Unparteiischen blieb erst stumm, doch nach der VAR-Intervention kam es zum Penaltypfiff. Siebatcheu liess sich nicht zwei Mal bitten und beförderte das Spielgerät ins Netz. Das war es aber noch nicht vom US-Stürmer. In der 62. Spielminute war er erneut mit dem Kopf zur Stelle und knüpfte seinen ersten Viererpack in der Super League.

Die Partie war vorbei. Für Lugano ging es nur noch um Schadensbegrenzung - für YB um das erste Spiel ohne Gegentor nach langer Zeit. Die Minuten plätscherten vor sich her. Es gab kaum mehr einen Höhepunkt zu vermelden und YB brachte die deutliche Führung über die Zeit und verabschiedet sich mit einem Dreier in die Winterpause. Der Rückstand auf Leader FCZ beträgt nun noch acht Punkte.

Stimmen zum Spiel

YB-Captain Fabian Lustenberger: «Wir sind heute effizient gewesen. Wir haben vier Chancen gehabt und vier Tore gemacht. Die Penaltyszene war der Genickbruch für Lugano. Siebatcheu ist sehr sehr froh, dass er wieder den Goalinstinkt gehabt hat. Dass gibt viel Selbstvertrauen. Die Winterpause kommt trotzdem zum richtigen Zeitpunkt. Wir können nun das Familienleben geniessen und mal an etwas Anderes denken. Das tut uns gut. Es ist genial, dass wir nach dem Basel-Spiel gleich 5:0 gewinnen konnten. Es war von A-Z eine sehr gute Leistung von uns.

Viererpacker Siebatcheu: «Ich bin froh sind nun Ferien. Es war sehr wichtig, dass wir heute gewonnen haben. Es war einfach perfekt. Ja ich habe den Ball mitgenommen. Ich bin sehr sehr zufrieden.»