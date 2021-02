« Es war die kleine Yori, die uns zusammenbrachte. Yori war eine der Welpen aus meiner Zucht, den ich im Herbst 2013 an Jasmin und ihren damaligen Freund verkaufte. Wir verstanden uns damals gut, waren einander sympathisch, aber mehr lag da nicht in der Luft.

Im Frühling 2014 entschieden mein Mann und ich, Yori und ihre neuen Besitzer in ihrem Tessiner Zuhause zu besuchen. Der Besuch verlief rein freundschaftlich, aber von da an waren Jasmin und ich per WhatsApp in Kontakt. Praktisch täglich schrieben wir einander. Und da geschah das Unerwartete: Wir begannen Gefühle füreinander zu entwickeln.