Tenniken BL : Nach 160 Metern Schleuderfahrt kam der Wagen zum Stehen

Am Donnerstagabend verunfallte ein 60-Jähriger auf der Autobahn. Der Selbstunfall, mit einem Personenwagen geschah in Tenniken, Fahrtrichtung Bern. Der Lenker verstarb noch an der Unfallstelle.