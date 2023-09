Chat stellt Diagnose für vierjährigen Bub

Ein Junge aus den USA litt unter anderem an Schmerzen und einer Wachstumsverzögerung.

Um was gehts?

Mehr als ein Dutzend Ärzte suchten vergebens nach dem Ursprung des Leidens des vierjährigen Alex aus den USA. In ihrer Verzweiflung befragte seine Mutter Courtney die Künstliche Intelligenz Chat GPT, was die Symptome ihres Sohnes bedeuten könnten. Alex leidet an starken Schmerzen, kaut auf allen möglichen Dingen herum und hört auf zu wachsen, wie unter anderem der «Business Insider» schreibt. Im Jahre 2021 schien es, als ob Alex ein Ungleichgewicht zwischen seiner linken und rechten Körperhälfte habe.