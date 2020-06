Kritik an CO₂-Gesetz

«Nach 18 Monaten Klimastreik ist das ein mickriges Gesetz»

Geht es nach dem Nationalrat, dürften Fliegen, Tanken oder Heizen künftig teurer werden. Kritik am neuen CO₂-Gesetz kommt sowohl von der Klimajugend als auch von der SVP.

Abgaben auf Flugtickets, Benzin oder Brennstoff: Das beschloss der Nationalrat am Mittwoch mit der Revision des CO₂-Gesetzes. So soll künftig auf ein Flugticket eine Abgabe zwischen 30 und 120 Franken erhoben werden – abhängig von Flugdistanz und Reiseklasse. Gut die Hälfte der Erträge durch die Flugticketabgabe soll der Bevölkerung zurückgegeben werden, die andere Hälfte soll in einen Klimafonds fliessen.