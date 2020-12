Dieses Absperrmaterial hat die Stadt Zürich nach zwei tödlichen Unfällen an der Witikonerstrasse in Zürich installiert.

Bei zwei Unfällen in diesem Jahr an der Witikonerstrasse starben zwei Velofahrer.

Auf der Witikonerstrasse in Zürich sieht es aus wie auf einer Skipiste ohne Schnee. Die Masten für die Stromleitung der VBZ-Busse und der Laternenpfahl sind mit orangen Schützen eingefasst. Dazwischen steht ein gelbes Absperrband an orangen Stangen. Auslöser für diese Massnahmen waren zwei tödliche Velounfälle, die sich 2020 an dieser Stelle ereignet haben.

Der erste Unfall ereignete sich im Frühjahr. Wie die Stadtpolizei Zürich damals mitteilte, fuhr ein Mann am 8. April auf der Witikonerstrasse stadteinwärts. Im Bereich der Schlyfi kam er zu Fall und kollidierte anschliessend mit einer Laterne am rechten Strassenrand. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Der zweite tödliche Unfall folgte nur ein paar Monate später. Ein 62-jähriger Velofahrer war am 14. September ebenfalls auf der Witikonerstrasse stadteinwärts unterwegs. Auch er stürzte im Bereich der Schlyfi und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.