Doktor Sex - «Nach 20 Jahren Ehe habe ich mich in eine Jüngere verliebt!»

Frage von Dave (55) an Doktor Sex

Ich fühle mich völlig verloren und habe keine Ahnung, was ich nun tun soll. Egal, welche Entscheidung ich mir vorstelle: Jede fühlt sich letztlich falsch an! Ihr meine Liebe zu gestehen, könnte fatal enden. Meine Partnerin weiss Bescheid, aber auch sie ist ratlos. Ich denke Tag und Nacht an diese Frau, auch wenn ich weiss, dass aus uns nie etwas werden wird. Was soll ich tun?