Rammstein: Bernerin verkauft Tickets nach Vorwürfen

«Ich kann es mir schon vorstellen, dass an den Vorwürfen etwas dran ist», sagt Andrea.

«Wir wollen das einfach nicht mehr»

Als sie vor einigen Tagen über eine Bekannte von den Vorwürfen gegen den Frontsänger Till Lindemann (60) hörte, löste das etwas in ihr aus. «Ich habe erst versucht, gar nicht daran zu denken», so Andrea. Nachdem immer mehr Vorwürfe öffentlich wurden, entschied sich das Duo jedoch dazu, ihre Tickets zu verkaufen. «Uns war dann klar: Wir wollen das einfach nicht mehr», sagt sie.

«Rammstein hat schon sehr abartige Texte», sagt sie. «Klar kenne ich die Wahrheit nicht. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass an den Vorwürfen etwas dran ist.»

«Nachdem wir die Tickets losgeworden sind, fühlte ich mich sehr befreit und froh», so Andrea. Am Tag der Show will sie jetzt mit ihrer Freundin einfach zusammen Znacht essen gehen.