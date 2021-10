Impfquote erfüllt : Nach 262 Tagen beendet Melbourne den längsten Lockdown der Welt

Das australische Bundesland Victoria hat eine Impfquote von 70 Prozent erreicht. Nun folgen die langersehnten Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen.

In der Millionenstadt Melbourne endet am Freitag der längste Lockdown der Welt.

Aufatmen bei Millionen Menschen im Grossraum Melbourne: Im australischen Bundesstaat Victoria endet in der Nacht zum Freitag nach 262 Tagen der bisher längste Lockdown der Welt. Die Lockerungen sollen eintreten, weil mittlerweile 70 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Ministerpräsident Scott Morrison bestätigte am Donnerstag, dass in der Region an der Ostküste mittlerweile 70,51 Prozent der Bürger und Bürgerinnen im Alter von über 16 Jahren zwei Impfdosen erhalten hätten.