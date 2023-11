Nach 3,5 Jahren – Sprüngli eröffnet seinen Prestige-Laden wieder

Sprüngli eröffnete am Freitag einen Standort am HB wieder.

Am Hauptbahnhof Zürich tut sich was nach fünf Jahren Umbau. Der denkmalgeschützte Südtrakt und die Halle aus Sandstein mit ihren hohen Räumen und Wandelgängen wurden nach 150 Jahren für 174 Millionen Franken generalsaniert. Jetzt eröffnen die Mieter ihre Läden und Restaurants.

Am Freitagmorgen feierte Sprüngli nach jahrelangem Aufenthalt in einem Provisorium die Wiedereröffnung. «Wir ziehen vom Wohnmobil ins Luxushotel an der besten Lage», sagte Sprüngli-CEO Tomas Prenosil. Jetzt gebe es wieder einen schönen Laden mit acht Metern Raumhöhe und kunstvollen Deckenmalereien für Schoggi-Lover mit von Hand gemachten Truffes, Luxemburgerli, Salaten und Patisserie.

Sprüngli ist fünfmal am HB

Zuvor war Press & Books an dem Standort. Der frühere Sprüngli-Standort wird zum neuen SBB-Reisebüro. Der Umbau war ein teurer Spass, sagt Prenosil zu 20 Minuten. Doch er lohne sich. Fünf Standorte habe Sprüngli am HB Zürich und jeder sei wichtig. «Die Leute laufen beim Pendeln immer gleich. Deshalb müssen wir an den Standorten sein, wo die Frequenz ist», so Prenosil.