Nach 3,5 Jahren Verletzungspause kehrt er zurück und schiesst Traumtor

Genugtuung bedeutet per Definition so viel wie eine tiefe innere Befriedigung. Diese hat Toma Culjak auf jeden Fall verspürt, kurz nachdem er ein veritables Traumtor erzielt hatte. Passiert ist es letzten Samstag beim Aargauer 2. Liga-Saisonauftakt zwischen dem FC Fislisbach und dem FC Lenzburg. Der Fislisbacher Mittelfeldspieler wird kurz hinter der Mittellinie gefoult, der Ball bleibt liegen. Culjak hebt kurz den Kopf, dann zieht er aus rund 50 Metern ab und übertölpelt den Lenzburger Keeper mit diesem herrlichen Treffer.

Nicht nur, dass es sich bei diesem 2:0 – der FCF gewann letztlich 4:1 – um ein Traumtor handelte, nein, es gibt eine spektakuläre Geschichte mit viel Drama dahinter. Die Story beginnt vor einigen Jahren, da spielte Culjak noch beim FC Lenzburg. Doch vor dreieinhalb Jahren erlitt er eine schwere Verletzung am Knie, er musste s ich dreimal operieren lassen. Er z ügelte aus privaten Gründen nach Baden, der FCF fragte i hn an, und er sagte zu. Als es dann im ersten Saisonspiel, in seinem ersten offiziellen Spiel nach dreieinhalb Jahren, gleich gegen seinen Ex-Verein ging, war er umso heisser.

Er warnte den Lenzburger Goalie vor

« Der FC Lenzburg und ich sind nicht im Guten auseinander. Dass es g leich zu Beginn g egen Lenzburg ging, motivierte mich zusätzlich. Ich ging voller Freude in dieses Spiel, ich fühlte mich wie ein junges Reh, das den frischen Rasen roch », wird Culjak etwas poetisch, wenn er im Gespräch mit 20 Minuten zurückschaut . Nach seinem Traumtor kam der Frust d er verpassten dreieinhalb Jahre mit den drei Operationen hoch. Es habe sich in den vergangenen Jahren viel an gestaut, so Culjak, der am Sonntag 29 Jahre alt wird und bei einer Versicherung im Verkauf arbeitet .