Nach 30 Jahren im Todestrakt mit Giftspritze hingerichtet

Mehr als 30 Jahre nach einem Raubmord an einem Mann in Alabama ist einer der verurteilten Täter hingerichtet worden. Der 49 Jahre alte Casey McWhorter wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Haftanstalt im Südwesten des US-Staats nach Verabreichung einer tödlichen Injektion für tot erklärt. In seinen letzten Worten bat er die Familie des Opfers um Vergebung. «Ich hoffe, ihr findet Frieden», sagte er. Zudem teilte er noch gegen seinen Henker aus, gegen den vor Jahrzehnten Vorwürfe der häuslichen Gewalt erhoben wurden. «Es ist mir nicht entgangen, dass ein notorischer Quäler von Frauen diese Prozedur vornimmt», erklärte McWhorter vor seiner Exekution.