Nach 30 Minuten waren alle am Tisch infiziert

Firion 11.05.2020, 16:17

Bravo! Und noch so eine Panik mache! Sagt doch bitte dazu das jeder Mensch min. 5 verschiedene Virenstämme in sich trägt und zwar zu jeder Zeit! Und das wir abermilionen Bakterien in uns haben! Wir brauchen Bakterien und Viren zum leben! Schaltet doch bitte endlich euer Hirn an! Ach und @20min wie wärs mal mit einer neutralen, transparenten und informativen Berichterstattung...?