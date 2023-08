Indonesien: Surfer aus Australien nach 36 Stunden gerettet

Sie gerieten zuvor mit ihrem Boot in schlechtes Wetter und starken Regen.

Am Dienstag wurden vier vermisste Surfer aus Australien entdeckt.

Es waren über 36 qualvolle Stunden für die Freunde und Familienmitglieder von vier jungen Surfern aus Australien. Elliot Foote, seine Partnerin Steph Weisse und die Freunde Will Teagle und Jordan Short waren zusammen mit einer Gruppe von zwölf Australiern auf zwei hölzernen Booten unterwegs zur Insel Pinang. Sie wollten dort Bungalows mieten, zehn Tage lang surfen und dabei Elliots 30. Geburtstag feiern .

Doch während der Reise auf dem Meer gerieten die Boote in schlechtes Wetter und starken Regen. Zehn der Reisenden beschlossen deshalb, auf der Insel Sarang Alu Schutz zu suchen, berichtet «ABC News». Die anderen entschieden sich dazu, die Reise fortzusetzen. Später verlor sich ihre Spur. An Bord befanden sich die vier Freunde sowie drei indonesische Besatzungsmitglieder. Was genau passiert ist, ist immer noch unklar.