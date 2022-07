Winti – Basel: Party auf der Schützenwiese – der FCB ist überfordert, Winti im Rausch

In den Startminuten versuchten die Basler, die Kadenz vorzugeben und kamen früh zu guten Chancen, konnten diese jedoch nicht verwerten. In der Folge waren es aber die Winterthurer, die mit ihrer ersten Chance in Führung gingen. Ramizi schloss den raschen Gegenstoss erfolgreich ab. Danach waren es weiter die Winterthurer, die mehr Offensivakzente setzen konnten. Sie spielten mutiger, frecher und reaktionsschneller. Basel versuchte, zu reagieren, es fehlte jedoch die letzte Konsequenz.