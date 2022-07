Iga Swiatek: Nach 37 Siegen in Folge patzt sie ausgerechnet in Wimbledon

Zum erst zweiten Mal in ihrer Karriere erreicht die Französin Alizé Cornet den Wimbledon-Achtelfinal. In der dritten Runde des traditionsreichen Turniers besiegt sie die Weltnummer 1.

Iga Swiatek : Nach 37 Siegen in Folge patzt Weltnummer 1 ausgerechnet in Wimbledon

1 / 3 Die Weltnummer 1 der Frauen, Iga Swiatek, scheidet in London frühzeitig aus. REUTERS Alizé Cornet gewinnt die Partie … REUTERS … in zwei Sätzen. Getty Images

Darum gehts

Die Polin und Weltnummer 1 der Frauen Iga Swiatek scheitert in der dritten Runde von Wimbledon an Alizé Cornet (WTA 37) in zwei Sätzen mit 4:6 und 2:6. Eine Riesen-Überraschung! Es ist erst das zweite Mal überhaupt, dass die Französin in den Wimbledon-Achtelfinal vorstösst.

Vor der Pleite in London hatte Swiatek das French Open und die vorigen fünf Tennis-Turniere gewonnen und war auch in Wimbledon die Topfavoritin. 37 Siege in Serie auf der WTA-Tour hatte zuletzt die Schweizerin Martina Hingis im Jahr 1997 gefeiert. Nach dem Triumph in Paris ging ein Foto von der Polin um die Welt. Es zeigte, wie sie fassungslos schaute, als sie Bayern-Superstar Robert Lewandowski im Publikum entdeckte.