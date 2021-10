Halbfinal der Nations League : Nach 37 Spielen ohne Niederlage – Italien verliert gegen Spanien

Italien verpasst den Einzug in den Final der Nations League. Gegen Spanien setzt es eine Pleite. Es war die erste Niederlage nach 37 Spielen.

Revanche gelungen, Rekordserie beendet: Die spanische Fussball-Nationalmannschaft hat das Kräftemessen der europäischen Topnationen für sich entschieden und das Endspiel der Nations League erreicht. Der frühere Europameister gewann am Mittwochabend in Mailand gegen den amtierenden Titelträger Italien mit 2:1 (2:0) und stoppte damit die Weltrekordserie von zuletzt 37 Partien ohne Niederlage der Azzurri. Knapp drei Monate nach der Niederlage im Halbfinale der EM im Elfmeterschiessen verdienten sich die Spanier den Erfolg durch einen starken und offensivfreudigen Auftritt.

Doppel-Torschütze Ferran Torres (17./45.+2) traf vor rund 37’000 Zuschauern im unter Corona-Bedingungen ausverkauften San Siro für die Gäste. Der Anschlusstreffer durch Lorenzo Pellegrini (83.) kam für die lange in Unterzahl spielenden Italiener zu spät. Deren Kapitän Leonardo Bonucci hatte in der 42. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen. Im Finale am Sonntag trifft Spanien auf Belgien oder Frankreich, die sich im zweiten Halbfinale am Donnerstag in Turin gegenüberstehen.