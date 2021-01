Bohrroboter HP3 : Nach 500 Hammerschlägen gibt der Mars-«Maulwurf» den Geist auf

Der etwas unglücklich agierende «Maulwurf» beendet seine Reise auf dem Mars. Der Bohrroboter hatte es in zwei Jahre nicht geschafft, sich tiefer in den Boden einzugraben.

Es hat sich ausgehämmert: Zwei Jahre lang versuchte der in Deutschland gebaute Marsmaulwurf der Planetenmission «InSight», sich tiefer in den Boden des Roten Planeten einzugraben. Jetzt ist seine Reise zu Ende, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Donnerstagabend in Köln mitteilte.