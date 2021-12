Tessin : Nach 56 Jahren wird zum ersten Mal der Verzasca-Stausee entleert

Weil Techniker am Seegrund Sanierungsarbeiten durchführen, wurde der Verzasca-Stausee entleert. Der leere See bringt einige Schätze zum Vorschein.

Einst bauten die Menschen in Vogorno an den Hängen Wein an. Doch 1960 begann der Bau der Staumauer, 1965 war dann eine der höchsten Staumauern Europas vollendet und die Weinterrassen verschwunden. 56 Jahre später kommen sie wieder zum Vorschein. «Die Leute aus dem Dorf züchteten früher hier unten die Traubensorte Uva Americana. Die Vogorneser waren auch die Einzigen im Tal, die gegen den Bau der Staumauer stimmten, doch genützt hat es nichts», sagt Ivo Bordoli, Gemeindepräsident von Vogorno.