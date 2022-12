Beaver Creek: Odermatt haarscharf an der Bestzeit vorbei, Feuz Fünfter – Kilde führt

Marco Odermatt hat in seiner Karriere schon vieles erreicht. 13 Siege und 32 Podestplätze hat er bisher herausgefahren. Der Sieg in einer Abfahrt ist ihm bisher aber noch nicht geglückt. Bei der ersten Abfahrt in dieser Saison in Lake Louise wurde er nur Dritter. In Beaver Creek will er es ganz nach vorne schaffen.