EM-Quali: Datum für Nati-Spiel gegen Israel ist bekannt

Die Nati wird am 15. November gegen Israel antreten. freshfocus

Darum gehts Am Donnerstag hätte die Nati gegen Israel gespielt.

Wegen des Krieges in Israel wurde die Partie abgesagt.

Nun ist ein neues Datum bekannt.

Am kommenden Donnerstag hätte die Nati in Tel Aviv gegen Israel spielen müssen. Dies im Rahmen der EM-Quali. Die Partie wurde am Sonntagabend jedoch abgesagt. Nach den schweren Raketenangriffen auf Israel rief das Land am Sonntag den Kriegszustand aus. Auch in Tel Aviv kam es zu Einschlägen. Nun ist das Nachhol-Datum bekannt.

Wie die Uefa am Dienstag mitteilte, wird die Partie in der EM-Quali zwischen Israel und der Schweiz am 15. November um 20.45 Uhr ausgetragen. Der Spielort ist noch nicht bekannt. Weiter teilt der europäische Fussballverband mit: «Die Uefa wird die Situation weiterhin genau beobachten und mit allen beteiligten Teams in Kontakt bleiben, bevor sie Entscheidungen über mögliche Änderungen bei anderen anstehenden Spielen mit israelischer Beteiligung trifft.»

Die Nati kommt am Mittwoch zusammen. Eigentlich wäre dies bereits am Montag geschehen. Doch der Schweizerische Fussballverband teilte dann mit, dass man die Zusammenkunft aufgrund der «aktuellen und dramatischen Entwicklungen» in Israel verschieben werde. Es folgt ein öffentliches Training um 16.30 Uhr auf dem GC-Campus in Niederhasli. Am Sonntag trifft die Nati in St. Gallen auf Belarus.