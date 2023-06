Saudiarabien: Karim Benzema unterschreibt bei Al-Ittihad

Nun steht für ihn ein neues Abenteuer an.

Am Sonntag verkündete Karim Benzema nach 14 Jahren seinen Abschied von Real Madrid, zwei Tage später steht sein neuer Arbeitgeber bereits fest. So bestätigt der saudiarabische Al-Ittihad Club die Unterschrift des 35-Jährigen am Dienstagabend. Der Ex-Real-Star unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit einer Option auf ein weiteres Jahr.