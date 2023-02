Sperrung Bundesplatz: Hausdurchsuchung bei geistig verwirrtem Mann

Am Dienstag wurden das Bundeshaus, der Bundesplatz und die umliegenden Strassen weitgehend geräumt.

Ein Mann sorgte am Dienstag für die Evakuation des Bundeshauses . Ausserdem wurden der Bundesplatz und einige umliegende Strassen weiträumig abgesperrt. Der Mann hatte sein Auto auf dem Bundesplatz abgestellt. Trams und Busse wurden als Splitterschutz für die Bevölkerung aufgefahren. Um 19.40 Uhr gab die Kantonspolizei Bern schliesslich Entwarnung.

Seit beim verdächtigen Mann aus dem Wallis ein Schnelltest auf Sprengstoff positiv ausfiel, «stand ein Sprengstoffdelikt im Raum, dessen Abklärung in Bundeskompetenz und damit in die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft fällt», teilt die Bundesanwaltschaft auf Anfrage von 20 Minuten mit. Es sei ein entsprechendes Strafverfahren eröffnet worden, damit die notwendigen weiteren Abklärungen zusammen mit fedpol und den Kantonspolizeien Bern und Wallis an die Hand genommen werden könnten.