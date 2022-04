Flugzeugabsturz am Säntis – Nach Absturz im Alpstein – Leiche des Piloten wurde identifiziert

Am Mittwoch stürzte beim Säntis ein Kleinflugzeug ab.

Beim Säntis kam es am Mittwoch zu einem Flugzeugabsturz. Der Flieger wurde von einem 63-jährigen Italiener gesteuert. Nach bisherigen Erkenntnissen startete das Flugzeug, eine Cessna 208 Caravan mit rund zehn Sitzplätzen, kurz nach 11.00 Uhr in Siegen, im Norden von Deutschland. Der Pilot war mutmasslich alleine unterwegs in Richtung Toskana.