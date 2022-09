Zürich: Nach Abtreibungsverbot in den USA – «Marsch fürs Läbe» droht zu eskalieren

Im Hinblick darauf hat der zwölfte «Marsch fürs Läbe», der am Samstagnachmittag in Zürich Oerlikon stattfindet, eine neue Brisanz. Die Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegner wollen in diesem Jahr mit Bezug auf eine der Vorlagen Personen dazu aufrufen, «nochmal nachzudenken», bevor man eine Abtreibung einleitet. Für die Kundgebung rufen die EDU und mehrere katholische und evangelische Organisationen auf.

Gegendemo will «Marsch fürs Läbe» stören

Auf barikade.info schreiben sie, dass man in den vergangenen Jahren die Veranstaltung jeweils erfolgreich stören konnte. «In diesem Jahr wird es nicht anders sein.» Man wolle sich «laut, selbstbestimmt und kämpferisch» dem Marsch entgegenstellen. Ob es am Samstag zu einer Eskalation kommen wird, bleibt offen. Im Vorfeld zum «Marsch fürs Läbe» haben Anhängerinnen und Anhänger von «zuerich_selbstbestimmt» ein christliches Gebetshaus im Zürcher Kreis 3 mit dem Spruch «Fundis aufs Maul» versprayt. In der Lokalität werde laut den Aktivistinnen und Aktivisten ein Vorbeten für den «Marsch fürs Läbe» angeboten.

«Wir haben den Markplatz in Oerlikon dem Satan geweiht.»

Am Freitag kursierte in den sozialen Medien zudem ein Video mit unbekanntem Absender. Es zeigt mehrere Personen in langen Umhängen, mit Fackeln und Masken auf dem Oerliker Markplatz. In einer Botschaft richten sie sich an die Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegner. «Wir haben in einer sehr aufwendigen Zeremonie, die sich über mehrere Nächte erstreckt hat, zusammen mit satanischen Hohepriestern aus ganz Europa den Markplatz in Oerlikon dem Satan geweiht.» Am «Marsch fürs Läbe» werde Satan die Seelen der Teilnehmenden rauben.