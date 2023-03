Luzern: SP fordert die Einführung von autofreien Sonntagen

Nach Ansicht der SP braucht die Luzerner Bevölkerung mehr Freiräume, um sich zu treffen, zu vergnügen und spazieren zu gehen. Dies könnte durch die Einführung von autofreien Sonntagen in den verschiedenen Stadtquartieren erreicht werden, wie die Partei mit einem am 9. März an den Stadtrat eingereichten Postulat fordert.

«Die autofreien Sonntage im Jahr 1973 sind einigen möglicherweise noch in Erinnerung», teilt die SP mit. Damals verordnete nämlich der Bundesrat wegen der Ölkrise den Verzicht aufs Auto an drei Sonntagen im November. «Hunderttausende waren zu Fuss, per Velo oder auf Rollschuhen unterwegs auf sonst stark befahrenen Strassen – ein Volksfest», so die SP weiter. Diesen Volksgeist will die SP mit der Einführung der autofreien Sonntage wecken. Allerdings gibt es Schwierigkeiten, die die Umsetzung dieser Initiative infrage stellen könnten.