Öffentlichkeitsfahndung - Nach Alexandra (15) wird europaweit gesucht

Wie es am Freitag in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz heisst, sucht die Polizei derzeit europaweit nach einer vermissten 15-Jährigen. Alexandra L. hat ihr Zuhause in Villingen-Schwenningen (D) am 2. September dieses Jahres verlassen. Die Eltern haben eine Vermisstenanzeige erstattet. Die Jugendliche könnte sich laut Polizei in Frankreich oder Spanien aufhalten.