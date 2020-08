«Beweist Charakter»

Polizist mit Feuerwerk attackiert – Täter stellt sich

Ein Polizist und ein Autofahrer wurden in der Nacht auf Sonntag in Gossau SG mit Feuerwerkskörpern beschossen. Nun hat sich der Täter gestellt und die Tat gestanden.

Hier wurden der Polizist und der Autofahrer angegriffen: Die Migrol-Tankstelle in Gossau SG.

In Gossau SG haben zunächst Unbekannte am Sonntag, um 1.45 Uhr, einen 33-jährigen Polizisten und einen 44-jährigen Autofahrer mit Feuerwerk beschossen. Der Polizist war laut der Meldung der Kantonspolizei St. Gallen wegen eines Pannenfahrzeugs ausgerückt und unterhielt sich auf dem Parkplatz vor der Migrol-Tankstelle an der Wilerstrasse mit dem Autofahrer. Plötzlich sei ein schwarzer Kleinwagen vorbeigefahren. Die Männer seien daraus mit Feuerwerkskörpern beschossen worden.