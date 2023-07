Polizeigewalt: Verfahren gegen Basler Polizisten eingestellt

Im Mai 2019 eskalierte in Basel in der Freien Strasse eine Polizeikontrolle. Ein junger Mann erlitt dabei Verletzungen. Das Verfahren gegen die involvierten Polizisten wurde nun mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt.

Ein Skateboarder wurde im Zuge einer Verkehrskontrolle in der Freien Strasse am 24. Mai 2019 festgenommen. Ein Zeuge hat die Szene mitgeschnitten. (Audio) (Video: Leser-Reporter)

Darum gehts Bei einer Personenkontrolle in Basel im Mai 2019 wurde ein dunkelhäutiger junger Mann von Polizisten verletzt. Er dementiert vehement, gewalttätig oder aggressiv gewesen zu sein.

Das Basler Strafgericht sprach ihn später vom Vorwurf der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte frei.

Danach wurde gegen die involvierten Polizisten wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung ermittelt. Das Verfahren wurde nun aber eingestellt.

Im Mai 2019 wurde der damals 19-jährige Jefferson M.* von Polizisten in der Basler Freien Strasse angehalten. Der Grund: Er rollte mit Skateboard durch die Fussgängerzone. Die Kontrolle eskalierte. Jefferson wurde unsanft zu Boden gebracht und gegen ein Polizeifahrzeug gestossen, dabei brach ihm ein Zahn ab. Er spuckte und beschimpfte die Polizisten.

Der junge Mann wurde in der Folge wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte angeklagt und errang vor Gericht in diesem Punkt einen Freispruch. In der Folge wurde aber gegen die involvierten Polizisten wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung ermittelt. Das Verfahren gegen die Polizisten wurde eingestellt, weil «kein hinreichender Tatverdacht erhärtet werden konnte, der eine Anklage rechtfertigt», wie aus der Einstellungsverfügung hervorgeht, die 20 Minuten bekannt ist.

Gleiche Staatsanwältin für beide Verfahren

Jeffersons Anwältin Renate Jäggi übt dennoch Kritik an der Basler Staatsanwaltschaft. So habe die gleiche Staatsanwältin, die schon das Verfahren gegen ihren Klienten geführt hatte, die Untersuchung gegen die Polizisten geleitet. Das sein «unschön», sagt Jäggi. Es habe auch nicht den Eindruck gemacht, dass die Strafuntersuchungsbehörde alles getan hatte, was man hätte tun können. Eine Ladenbesitzerin, die der Polizeikontrolle beiwohnte, wurde nicht als Zeugin vernommen, obwohl Jäggi dies beantragt hatte. Auch sei nie ein Zeugenaufruf erfolgt. Am Ende sei es einfach Aussage gegen Aussage gestanden.

Damit konfrontiert, antwortet die Staatsanwaltschaft allgemein. Eine in der Strafbehörde tätige Person trete in den Ausstand, wenn ein Grund nach Artikel 56 der Strafprozessordnung vorliege. Das wären namentlich verwandtschaftliche Bindungen zu Verfahrensparteien, persönliche Interessen, die vom Fall tangiert wären, oder freund- oder feindschaftliche Beziehungen zu einer Partei oder deren Rechtsbeistand, die zu einer Befangenheit führen könnten. «Die Parteien haben die Möglichkeit, ein begründetes Ausstandgesuch zu stellen», schliesst René Gsell, Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft.

Entschuldigung mit Vorbehalt

Immerhin: Ein Polizist sagte in der Einvernahme, dass es ihm leid tue, sollte er Jefferson «unbeabsichtigt» im Genitalbereich abgetastet haben. Wobei er aber im Grundsatz bestritt, dass das passiert sei. Jefferson will die Sache damit auf sich beruhen lassen und ficht die Einstellungsverfügung nicht an.

1 / 2 Jefferson M. wurde bei einer Polizeikontrolle in der Freien Strasse verletzt, das Verfahren gegen die involvierten Polizisten wurde eingestellt. 20 Minuten/ Lukas Hausendorf

Bei der Kontrolle brach Jefferson M. ein Zahn ab. 20 Minuten/ Lukas Hausendorf