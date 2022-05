Bruce Willis zeigt sich nach Aphasie-Diagnose wieder in der Öffentlichkeit

In Los Angeles wurde er mit Freunden im italienischen Restaurant «Divino» gesichtet.

Am Wochenende wurde der «Stirb langsam»-Darsteller von Paparazzi beim Italiener «Divino» in Los Angeles abgelichtet. Mit Freunden genoss der Schauspieler einen gemütlichen Lunch in der Sonne, bevor er anschliessend eine Runde durch die Stadt spazierte.