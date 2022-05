Historische Premiere: Nach Aufhebung der Immunität - Das droht Roger Köppel

Bei einer Verurteilung drohe Roger Köppel eine bedingte Geldstrafe, sagt Nora Markwalder, Strafrechtsprofessorin an der Universität St. Gallen. «In der Schweiz bekommen Ersttäter in der Regel nur bedingte Strafen.»

Die Kommission tagte am Mittwochnachmittag. Roger Köppel und Fabian Molina wurden angehört. Hier der vor dem Kommissionssitzungszimmer wartende Roger Köppel.

Die Immunitätskommission des Nationalrats hat am Mittwoch die Immunität von Roger Köppel aufgehoben. Nun entscheidet noch die Rechtskommission des Ständerats.

Es ist das erste Mal, dass die seit 2012 bestehende Immunitätskommission des Nationalrats einem amtierenden Mitglied des Parlaments die Immunität abspricht. Am Mittwochnachmittag hat sie es im Fall von SVP-Nationalrat Roger Köppel getan, wie Kommissionspräsidentin Aline Trede (Grüne) vor den Medien sagte.

Mit fünf zu drei Stimmen bei einer Enthaltung habe die Kommission nach einer längeren Diskussion entschieden, dass die Bundesbehörden gegen Roger Köppel ermitteln dürfen, nachdem er mutmasslich Informationen aus der aussenpolitischen Kommission in einem Video-Talk preisgegeben hatte. Im Fall von Nationalrat Fabian Molina (SP), der an einer unbewilligten Demonstration teilgenommen hatte, tritt die Kommission nicht auf das Gesuch um Aufhebung der Immunität ein. Die Demo-Teilnahme habe nichts mit seinem Amt zu tun, entschied die Kommission.

Köppel droht eine bedingte Geldstrafe

Doch was geschieht nun mit Roger Köppel, wenn auch die Rechtskommission des Ständerats die Immunität aufhebt? Laut Strafgesetzbuch kann er mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden. Rechtsexperten sind sich jedoch einig, dass die Strafe relativ mild ausfallen wird. «In der Schweiz bekommen Ersttäter in der Regel bedingte Strafen», sagt Nora Markwalder, Strafrechtsprofessorin an der Universität St. Gallen. Eine Gefängnisstrafe sei ohnehin nicht denkbar, denn die gebe es nur für schwere Delikte.