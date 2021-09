Über Jahre gesucht - Nach aufwendigen Ermittlungen schnappt Kapo Bern Eierwerfer

Die Männer konnten in der Region für zahlreiche Taten verantwortlich gemacht werden – unter anderem hatten sie auch nahe der Gefängnisse in Hindelbank (Bild) oder Thorberg ihre Taten verübt.

Die Kapo Bern hat über Jahre intensiv an einem Fall gearbeitet. Immer wieder wurden in der Region Burgdorf Eier aus einem fahrenden Auto geworfen.

In einer ausführlichen Mitteilung vermeldet die Polizei ihren Ermittlungserfolg.

Mord, Menschenhandel, Drogenringe: Wenn die Berner Kantonspolizei die Öffentlichkeit über Ermittlungserfolge informiert, sind es oft schwerwiegende Fälle. In mühseliger Kleinarbeit waren die Ermittler während Wochen, Monaten, wenn nicht gar Jahren Hinweisen nachgegangen, hatten Beweise gesammelt und die Täter schliesslich dingfest gemacht. Zuweilen halten aber auch vermeintlich kleinere Delikte die Polizei eine ganze Weile auf Trab.

«Die äusserst aufwändigen und zeitintensiven polizeilichen Ermittlungen sind abgeschlossen», heisst es in einer Medienmitteilung der Kapo, welche die Redaktionen am Montag erreichte. Während Jahren versuchte die Polizei den Übeltätern auf die Schliche zu kommen, die in der Region Burgdorf immer wieder zugeschlagen hatten – und zwar mit Eiern. Im Frühling 2019 wurden aus dieser Region wiederholt Eierwürfe gemeldet, Wegmeister und Wegmeisterinnen sowie Bürgerinnen und Bürger klagten über «Verunreinigungen» entlang der Strassen. «Anhand der gemachten Feststellungen musste davon ausgegangen werden, dass zwischen den verschiedenen Meldungen ein Zusammenhang bestand», sagt Kapo-Sprecherin Jolanda Egger. Koordinierte Ermittlungen wurden eingeleitet, die Kapo veröffentlichte einen Zeugenaufruf.