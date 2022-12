Münchenstein BL: Nach aufwendiger Rettungsaktion landete der Patient beim Tierarzt   

Am Sonntag wurde ein Pferd von seinen zwei Betreuern gegen 17.43 Uhr in Münchenstein zum Spaziergang ausgeführt, als es plötzlich wegen einer Eisplatte in den Abgrund eines Abhangs stürzte. Anscheinend war der Wanderweg so sehr von Schnee und Eis bedeckt, dass das Tier sein Gleichgewicht verlor und fiel, so die Polizei Basel-Landschaft am Montag.