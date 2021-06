Schweiz-EU - Nach Aus des Rahmenabkommens dürfen erste Firmen nicht mehr liefern

SP drängt auf EU- Beitrittsverhandlungen

Die SP (Sozialdemokratische Partei der Schweiz) will den Bundesrat dazu zwingen, rasch Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union zu führen. Dazu wollen die Genossen bereits am Dienstag, 8. Juni, einen Vorstoss beschliessen. Dieser kommt von Fabian Molina, der dem europafreundlichen Flügel der SP angehört. Dies schreibt die «SonntagsZeitung». Die Chancen stehen gut für Molina, sich intern durchzusetzen, stehen die Spitze von Fraktion und Partei doch hinter dem 30-Jährigen. «Die volle Mitwirkung in der EU ist nach dem Scheitern des Rahmenvertrages für unser Land der beste Weg. Nur wenn wir beitreten, können wir über die Regeln, die wir so oder so übernehmen müssen, auch mitbestimmen», sagt Molina zum Vorstoss. Der Bundesrat und die anderen Parteien müssten zu einem möglichen EU-Beitritt Stellung nehmen. (dmo)