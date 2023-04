Super League: Ersetzt Calixte Ligue Aiyegun Tosin beim FCZ?

Aiyegun Tosin ist zurzeit die Lebensversicherung des FC Zürich. Mit zehn Toren in den letzten zehn Spielen hat sich der 24-Jährige nach einem dürftigen Saisonstart wieder in die Herzen der Fans und den Club aus dem Tabellenkeller geschossen. Doch nun muss der FCZ auf den Topscorer verzichten. Gegen St. Gallen zog sich der Beniner eine Muskelverletzung zu und wird mehrere Wochen fehlen.

Unberechenbar dank Agilität

Erst am 21. März wurde Ligue 18 Jahre alt. Anfang März rettete Ligue seinem Club einen Punkt gegen Servette, als er kurz nach seiner Einwechslung reüssierte. Doch was macht Ligue aus? «Er ist sehr dynamisch, ein explosiver Spieler, der im Sprint und der Physis seine Stärken hat», erklärt U-21-Coach Genesio Colatrella gegenüber 20 Minuten. Durch seine Agilität sei er auch sehr unberechenbar und kann deshalb auch für entscheidende Aktionen sorgen .

KV-Lehre als zweites Standbein

Da es nur wenige Spieler am Ende auch in den Profi-Fussball schaffen, ist die Ausbildung für die FCZ-Verantwortlichen besonders wichtig. So absolviert auch der 18-Jährige eine KV-Lehre. Auch deshalb startet sein Tag sehr früh und endet spät. Denn: Während die Profis nach Hause gehen, geht es für Calixte weiter in die Schule oder zur Arbeit.