Nach «ausserirdischen» Paraden will Gladbach Yann Sommer halten

Bei Yann Sommer läuft es. Der 33-Jährige entzückt derzeit die leidtragenden Fans von Borussia Mönchengladbach. Während es beim Bundesliga-Club so gar nicht rund läuft, überzeugt der Nati-Goalie Woche für Woche mit fantastischen Leistungen. Zuletzt am Wochenende gegen Mainz. Sommer hielt gleich mit mehreren Paraden den Punkt fest. Vor allem jene kurz nach der Pause wurde vielfach als «Parade der Saison» bezeichnet.

Die Lobeshymnen auf ihn, sie waren nach der Partie riesig. «Yann ist in bestechender Form», sagte etwa Trainer Adi Hütter. «Ihn zeichnen viele Dinge aus. Er ist auf der Linie überragend, hat ein gutes Spiel mit dem Ball am Fuss und ist eine super Persönlichkeit.» Die Paraden seien «ausserirdisch» gewesen. Auch Teamkollege Breel Embolo nannte Sommer einen «ganz wichtigen Rückhalt».

Aber wie lange können sich Trainer und Fans noch darauf verlassen, dass der Schweizer Sportler des Jahres in Gladbach zwischen den Pfosten steht? Der Vertrag von Sommer, der laut Transfermarkt.ch einen Marktwert von rund fünf Millionen Franken hat, läuft noch bis zum Ende der nächsten Saison. Heisst: Gladbach muss den bis 2023 laufenden Sommer-Vertrag vorzeitig verlängern – oder ihn am Saisonende verkaufen, wenn sie noch Geld für den Nati-Goalie kassieren wollen.

«Ich bin ein Teil des Teams»

Und die Lage ist klar: Der Hütter-Club will ihn halten. Und das mit allen Mitteln! «Auf jeden Fall», sagt Sportdirektor Roland Virkus dem «Kicker». Und: «Dass wir ihn unbedingt halten wollen, das weiss Yann, das habe ich ihm in einem persönlichen Gespräch bereits mitgeteilt. Er ist in der Gegenwart ein unglaublich wichtiger Faktor in unserer Mannschaft und wäre das auch für die Zukunft.» Man werde sich bald zusammensetzen. Virkus: «Ich denke, nach dem Fürth-Spiel bietet sich die Möglichkeit, die Gespräche zu intensivieren.»