Ertrunkenes Mädchen in der Limmat: Sollten Kinder in Flüssen baden?

1 / 2 Mit einem Grossaufgebot suchten Einsatzkräfte an der Limmat in Dietikon ZH am Donnerstagabend nach einem Mädchen (9). 20min/News-Scout Die Einsatzkräfte konnten das Mädchen aber nur noch tot aus dem Wasser bergen. 20min/News-Scout

Darum gehts Am Donnerstag kam ein neunjähriges Mädchen in der Limmat ums Leben.

Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG erklärt, warum freie Gewässer für Kinder so gefährlich sind.

Besonders Flüsse bergen ein unkontrolliertes Risiko, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene.

Am vergangenen Donnerstagnachmittag kam es in die Dietikon ZH zu einem tragischen Badeunfall: Ein neunjähriges Mädchen konnte nur noch tot aus der Limmat geborgen werden, die Polizei fand sie in rund drei Metern Tiefe. Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Wie es genau zu der Tragödie kam, ist noch völlig unklar – allerdings kommt in solchen Fällen schnell die Frage auf, ob Kinder überhaupt in fliessenden Gewässern baden gehen sollten.

Denn Flüsse sind aufgrund ihres stetig wechselnden Charakters besonders gefährlich: Durch Regen oder Schleusenöffnungen kann die Wassermenge und deren Kraft innerhalb kürzester Zeit stark ansteigen. Auch Stürme und Unwetter haben grossen Einfluss auf fliessende Gewässer. Thomas Wälti, Präsident der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG Bern sagte hierzu gegenüber 20 Minuten: «Gefahren wie Strömungen und Wirbel, Baumstümpfe und Äste oder auch Felsen unter Wasser sind dann vom Ufer aus nicht immer ersichtlich. Nach Unwettern trübt sich das Wasser und diese Gefahren können auch bei Einstiegstellen lauern, die bei einem normalen Pegel- oder Wasserstand sicher sind.»

Kinder können Gefahren nicht richtig einschätzen

Wälti betont aber, dass nicht nur Flüsse, sondern auch Bäche und Seen ein Risiko darstellen und zwar für jeden: «In freie Gewässer wagen sich nur gute und geübte Schwimmer. Die Gefahr besteht für jedermann, aber Kleinkinder sind natürlich besonders gefährdet. Sie können in weniger als 20 Sekunden ertrinken, und in den meisten Fällen geschieht dies lautlos.» Das liegt daran, dass man, wenn Mund und Nase bereits unter Wasser sind, keine oder nur kaum Laute von sich geben kann.

Ausserdem weist der SLRG darauf hin, dass viele Kinder noch gar kein Bewusstsein für die Gefahr hätten, in der sie sich befinden: «Ein Kind kann die Folgen und Konsequenzen seines Handelns meist noch nicht abschätzen», sagt Christoph Merki, ebenfalls vom SLRG. Das Kind realisiere also gar nicht, dass es dabei ist, zu ertrinken. Es würde sich seinem Schicksal in gewisser Weise fügen, das heisst, einfach untergehen und sich nicht wehren. Auch die Orientierung im Wasser sei für Kinder sehr schwierig.

Nicht auf Luftmatratzen vertrauen

Viele Eltern vertrauen bei ihrem Gang ins Wasser auf Schwimmhilfen wie Luftmatratzen oder Schwimmflügel für ihre Kinder. Aber auch die bieten keinen wirklichen Schutz, sagt Wälti. Luftmatratzen könnten durch Löcher, etwa aufgrund von scharfkantigen Steinen oder durch Sonneneinstrahlung, an Auftrieb verlieren und seien schlecht bis gar nicht steuerbar. «Dadurch besteht die Gefahr, dass ein schlechter Schwimmer trotz Auftriebshilfe weit vom Ufer abgetrieben wird und darum nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Wasser kommt.» Eine wirkliche Sicherheit würden nur Schwimmwesten mit festem Auftriebskörper bieten, keinesfalls sollten sie aufblasbar sein.

Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) kommt es jährlich zu rund 12’000 Unfällen beim Baden und Schwimmen – gemäss Hochrechnungen sind etwa 5700 der Unfälle mit Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren. Bei Badeunfällen ertrinken jedes Jahr durchschnittlich drei Kinder im Alter bis neun Jahren, eines davon in einer Badi. Gemäss BFU waren praktisch alle Kinder, egal ob in der Badi, zu Hause oder auch anderswo, zum Zeitpunkt des Ertrinkens ungenügend oder gar nicht beaufsichtigt.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Kind verloren? Hier findest du Hilfe : Kindsverlust.ch, Beratung bei Kindstod vor, während und nach Geburt Himmelskind.ch, für Akuthilfe und Trauerbegleitung SIDS, nach p lötzlichem Kindstod Verein Regenbogen Schweiz, Hilf e für trauernde Familien Mein-Sternenkind.ch, für betroffene Väter , Familien, Angehörige Lifewith.ch, für b etroffene Geschwister Appella, Telef on- und Onlineberatung bei früher Fehlgeburt Pro Pallium, Trauergespräche und Trauertreffen Seelsorge.net, Ang ebot der reformierten und katholischen Kirche n Muslimische Seelsorge, Tel. 0 43 205 21 29 Jüdische Fürsorge, info@vsjf.ch Verein Familientrauerbegleitung.ch