Nun verbietet die Fifa auch das belgische Trikot

Am Montag wurde nicht nur Fussball gespielt bei der WM in Katar (hier findest du den Spielplan), es gab auch einen grossen Streit um die «One Love»-Binde. Der Schweizerische Fussballverband (SFV) teilte etwa mit, dass die Nati an der Fussball-Weltmeisterschaft in Katar auf das Regenbogen-Herz verzichtet – so wie mehrere andere Top-Nationen auch. Grund dafür waren angekündigte Fifa-Strafen, sollten die Verbände hinter der Aktion «One Love» die untersagte Binde trotzdem tragen.