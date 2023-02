Luzern: Nach Baumsturz – 150 Rosskastanien müssen untersucht werden

Im Januar ist einer dieser Bäume umgestürzt. Deshalb will die Stadt Luzern nun die Stabilität der Rosskastanien überprüfen lassen.

Die Baumallee am Schweizerhofquai bis zum Musikpavillon besteht aus rund 150 Rosskastanien. Einige von ihnen dürften aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts stammen, sind also über 100 Jahre alt.

An den Rosskastanienbäumen werden sogenannte Zugversuche durchgeführt.

Nach dem Sturz eines Kastanienbaums im Januar will die Stadt Luzern die Standfestigkeit der Bäume am Schweizerhofquai überprüfen.

Während des Luzern Licht Festivals stürzte im vergangenen Januar ein Kastanienbaum am Schweizerhofquai in Luzern plötzlich um. Glücklicherweise wurden bei diesem Zwischenfall keine Personen verletzt. Die Ursache für den Sturz der Rosskastanie war, dass sie von einem Pilz im Wurzelbereich befallen war, der zu einer Moderfäule geführt hatte und die Standfestigkeit des Baumes zu stark beeinträchtigte. Weil solche Schäden von aussen kaum zu erkennen sind, lässt die Stadt nun einige Bäume am Schweizerhofquai von einer externen Firma untersuchen.