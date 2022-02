Nach Beauty-Eingriffen erkennt Bill Kaulitz' Face-ID sein Gesicht nicht mehr

1 / 10 In der neuesten Folge des Podcasts «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» verrät Bill Kaulitz (32), dass ihn seine Face-ID auf einmal nicht mehr erkannt hat. Er gesteht, es könnte an seinem Beauty-Eingriff liegen. Instagram/Bill Kaulitz Der Leadsänger von Tokio Hotel nimmt das Altern nicht so locker, wie sein Zwillingsbruder Bruder Tom (32). Instagram/billkaulitz Die Zwillingsbrüder erzählen, dass sie bis vor kurzem gegenseitig die Smartphones entsperren konnten. Ob Tom Kaulitz (32) nun sein Gesicht hinhalten muss? Instagram/billkaulitz

Darum gehts Die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz (32) sorgen mit ihrem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» immer wieder für Gesprächsstoff.

In der aktuellen Episode verrät Bill, dass seine Face-ID ihn plötzlich nicht mehr erkennt.

Das Problem trat nach einem Termin beim Schönheitschirurgen erstmals auf.

Bill gesteht allerdings, dass auch ein Rausch dafür verantwortlich gewesen sein könnte.

Bill und Tom Kaulitz (32) plaudern wöchentlich aus dem Nähkästchen ihres Promi-Alltags. Vergangene Woche sprachen sie im Podcast «Senf aus Hollywood» übers Altern. Tom Kaulitz, der Ehemann von Topmodel Heidi Klum (48), geht damit locker um. Er will dem Ganzen auf natürlichem Weg seinen Lauf lassen. Sein Zwillingsbruder Bill hat hingegen mehr Mühe mit dem Älterwerden.

Der Tokio-Hotel-Leadsänger sprach davon, sich bald unters Messer legen zu wollen. Kleinere Eingriffe habe er bereits vorgenommen. Länger warten wollte er mit seiner Verjüngungsaktion anscheinend nicht. Zwischen vergangener Woche und der aktuellsten Episode hatte er bereits einen Termin beim Beauty-Doc.

Dabei hat er es wohl etwas übertrieben: Nicht einmal seine Face-ID erkennt den aufgefrischten Bill mehr. Die beiden brechen im Podcast in schallendes Gelächter aus, nachdem Bill vom Vorfall erzählt. Nun muss wohl sein Bruder Tom das Gesicht für ihn hinhalten: Anscheinend konnten sich die Zwillingsbrüder nämlich ihre Smartphones bis vor kurzem gegenseitig entsperren.

Lifestylebedingte Problematik

Doch vollständig abhängig vom Beauty-Eingriff soll der Face-ID-Vorfall nicht gewesen sein: «Mit meinem kleinen Champagner-Rausch sah ich wahrscheinlich so verschroben aus!», gesteht Bill. Von ihrem ausgelassenen Alkohol-Konsum offenbaren die Gebrüder Kaulitz in ihrem Podcast so einiges.

Hier und da ein Alkohol-Rausch gehört zum Alltag der beiden. Den Konsum zelebrieren die Brüder stets während der Podcast-Aufnahme mit ihrer kleinen Tradition: Natürlich mit einem Drink! Jede Episode gibts ein anderes Getränk, das meist von Tom ausgewählt und mitgebracht wird. Diese Woche wurde der Podcast aus dem Heimatland, in einem deutschen Hotel, statt wie üblich in Bills Eigenheim in Los Angeles aufgenommen. So gab es den vom Hotel offerierten, kühl gestellten Rosé Champagner.

Anscheinend möchte Bill in Zukunft allerdings an seinem Lifestyle arbeiten, wie er im Podcast weiter erzählt. Das falle ihm zwar nicht so leicht, weil er sich nur ungern einschränken lasse, aber vielleicht kann der Sänger ja nach einigen Wochen Detox sein Smartphone wieder problemlos entsperren.