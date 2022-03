Winterthur gibt nach Becherwurf-Skandal «neuem Publikum» die Schuld

Vor 7600 Zuschauenden – das Topspiel zwischen Winterthur und Aarau hatte es in sich. (Video: blue)

Darum gehts Der Becherwurf in Winterthur sorgt auch zwei Tage nach dem Spiel für rote Köpfe.

Laut dem FCW sei «neues Publikum» für den Zwischenfall vergangenen Freitag verantwortlich.

Beim FC Winterthur nimmt man Stellung: «Wir haben es sicherlich nicht so gemeint.»

Ein Fussballfest mit bitterem Nachgeschmack: 7600 Zuschauerinnen und Zuschauer feierten am Freitagabend auf der Winterthurer Schützenwiese. Schade, wird im Nachgang nicht über den spannenden Spitzenkampf diskutiert – oder über eine friedliche Party zwischen Winterthurern und Aarau-Fans bis in die Morgenstunden.

Für Schlagzeilen sorgte einer der 7600 Fans, der in der 88. Minute Linienrichter Pascal Hirzel mit einem Becher am Kopf traf. Der Schiri-Assistent trug eine Wunde an der Stirn davon, Aarau legte Protest gegen die Spielwertung ein – und der FC Winterthur? Der schwieg bis am Sonntag, ehe ein fragwürdiges Communiqué die Gemüter eher erhitzte als beruhigte.

«Viel neues Publikum»

Der Zweitplatzierte der Challenge League verurteilte zwar die Becherwürfe, die beim Torjubel zum zwischenzeitlichen 3:2 hundertfach auf den Rasen geflogen sind. Es heisst: «Die Vorkommnisse am Freitag passen nicht zu den Werten, die der FCW mit voller Überzeugung vertritt, und sie schaden der einmaligen Fankultur auf der Schützenwiese, die wir alle so sehr schätzen.»

Allerdings seien Aktionen wie Becherwürfe nicht im Sinne der etablierten Fankurve, und in diesem Fall vor allem aus der gemischten Stehtribüne auf der Längsgeraden in Richtung Spielfeld und Linienrichter geflogen, so der FC Winterthur. Auf dieser sei am Freitag «sehr viel neues Publikum» zugegen gewesen.

Fans sind verärgert, Winti verteidigt sich

Der als sympathischster Club der Schweiz bekannte FCW gibt also – zumindest ein wenig – den neuen Fans die Schuld. Eine Aussage, die nicht bei allen gut ankommt. Ein User auf Facebook schreibt etwa, schon seit vielen Spielen würden aus der Ost- und Bierkurve Becher auf das Feld geworfen. Und: «Jetzt zu behaupten, es sei dem vielen neuen Publikum zu verdanken, finde ich nicht richtig.» Es sei eine Frage der Zeit gewesen, bis so etwas geschah.

Winti verteidigt sich gegenüber 20 Minuten: «Wir haben es sicherlich nicht so gemeint, dass das neue Publikum Schuld ist», nimmt Andreas Mösli Stellung, seinerseits Sprecher des Vereins und Teil der Geschäftsführung. «Aber auf der Tribüne haben wir schon viele neue Leute, mit denen wir noch keinen Kontakt haben. Auf dieser steht aber nur ein Teil der organisierten Fanszene», so Mösli. In der Kurve gebe es klare Hierarchien und eindeutige Ansprechpersonen. Das gebe es auf der C-Tribüne viel weniger. Und weiter: «Dort steht ein bunt gemixtes Publikum – auch Gästefans. Das Problem ist doch einfach: Wir wissen nicht, wer es war. Das können wir bei der Menge gar nicht rausfinden. Aber klar ist: Die Becherwürfe geschahen aus den Emotionen heraus.»

Um den vom Becher getroffenen Linienrichter kümmerten sich die Winterhur-Spieler und -Verantwortlichen noch auf dem Platz. Mösli: «Die Mannschaft hat ihm dann auch noch eine Karte geschrieben, auf der alle unterschrieben haben.»

Schiedsrichter-Assistent Pascal Hirzel konnte nach kurzer Pflege weitermachen. blue

Fangnetze auf der Schützi?

Fakt ist: Solche Becherwurf-Eklats soll es in Zukunft nicht mehr geben. Die Geschäftsleitung arbeite bereits an wirkungsvollen Massnahmen, um ähnliche Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern. Konkret könnte auf der Schützenwiese ein Fangnetz gespannt werden. «Aber wir überlegen uns auch andere Massnahmen», so Mösli. Damit bleibt nur das Warten auf den Entscheid der Disziplinarkommission.

Anderes gibt es bis jetzt auch von Liga-Seite nicht zu hören. Ausser ein kurzes Statement von CEO Claudius Schäfer. Dieser sagte am Sonntag gegenüber blue: «Das ist extrem ärgerlich und darf nicht passieren.» Ob Busse oder Forfait-Niederlage, bestraft wird der FCW für den Becherwurf so oder so.

Eine Entscheidung ist in Kürze zu erwarten. Eine Forfait-Pleite ist aber wohl unwahrscheinlich. So wurde bereits 2009 ein ähnlicher Protest von GC abgeschmettert. Mösli ist Realist: «Wir rechnen sicherlich mit einer Busse. Von der Liga kann es auch noch Auflagen geben, das kann sehr gut sein.»